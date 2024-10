Roma, 5 apr. (Adnkronos) - Elly Schlein punta a chiudere la composizione della sua segreteria. L'obiettivo sarebbe quello di presentare a stretto giro, forse domani, la squadra. Ma i nodi non sarebbero ancora sciolti, secondo la minoranza. Un parlamentare che ha sostenuto Stefano Bonaccini al congresso spiega che "al momento non c'è ancora un accordo". Lo schema prospettato dalla segretaria non convince: "E' troppo poco". L'offerta sarebbe quella di 4-5 posti sui 20 che dovrebbero comporre il team di Schlein e "con deleghe minori".