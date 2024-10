Roma, 1 apr. (Adnkronos) - Un costo intervenire contro i cacicchi? "Posso dire con certezza che avrebbe un costo molto maggiore non essere conseguenti alla promessa di trasparenza e fare finta di non avere anche al nostro interno problemi da risolvere". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, al Festival del Domani a Modena.

In Campania, che oggi è stata commissariata, "durante la campagna per il congresso avevo denunciato situazioni opache: non voglio più vedere capibastone, persone che si sentono padrone delle tessere e bisogna essere coerenti con quello che si dice". E comunque, sottolinea Schlein, si è trattato di episodi circoscritti sul tesseramento.