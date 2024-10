"Esiste la presunzione di innocenza fino a prova contraria. Il nostro partito ha un regolamento molto garantista per cui le indagini in corso non precludono la possibilità di scendere in campo. Non si può strumentalizzare una scelta del genere in questo momento". Parola di Giuseppe Luigi Cucca. Il segretario del Pd sardo ha commentato la vicenda dei cinque candidati democratici nell'isola alle elezioni politiche del 4 marzo e indagati per varie in diversi ambiti.

Gli indagati sono i consiglieri regionali Gavino Manca (plurinominale nord per la Camera) e Franco Sabatini (uninominale Nuoro per la Camera), indagati per peculato nell'ambito della vicenda fondi ai gruppi, così come Silvio Lai (uninominale Sassari per la Camera) senatore uscente e già consigliere regionale. Nell'ambito della stessa vicenda è rinviato a giudizio Luciano Uras (uninominale Cagliari per la Camera). Il presidente del Consiglio regionale sardo Gianfranco Ganau, invece, è imputato in un procedimento per abuso d'ufficio che risale a quando era sindaco di Sassari.