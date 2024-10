“Progettare ora la Sassari del 2050: la nuova identità si costruisce guardando al futuro, abbandonando vittimismo, nostalgia o, al contrario, sensi di superiorità” e “Sassari è Città della Cultura, della Ricerca e della Formazione”.

Sono questi i due temi prioritari di un documento approvato dalle Direzioni Cittadina e Provinciale del Partito Democratico e proposto dai Segretari

Ciò accompagna il Si alla candidatura di Mariano Brianda e vincola “Il sostegno del PD a valori, principi e proposte politiche – si legge in una nota –che disegnano la città e il suo ruolo nel futuro e che sono i contenuti che saranno proposti come base alla Coalizione per perseguire alleanze a Sassari, Alghero e Sorso”.

Per il Dem è importante “Valorizzare questa peculiarità promuovendo la funzione di riferimento culturale e volano dell’economia che hanno Università, Conservatorio e Accademia delle Belle arti. Ma è necessario creare le condizioni affinché chi studia a Sassari possa poi trovarvi le opportunità lavorative”.

A loro modo di vedere, bisogna “Costruire un progetto politico innovativo per valorizzare e potenziare il ruolo di Sassari e del Nord Ovest, elaborando soluzioni Istituzionali in grado di mettere in rete il territorio e aumentarne il peso in Sardegna, promuovendo una visione e un disegno comuni. L’Amministrazione della città non deve essere chiusa in se stessa ma va connessa sul piano politico con le vicende regionali e del Paese”.

“Guidare una fase cosi ricca di rischi e di opportunità – prosegue il comunicato –, richiede una forte capacità di ascolto, di costruzione di idee coraggiose, di confronto democratico, di progresso e cambiamento. Una sfida che può essere affrontata da una coalizione larga, proposta dal Partito Democratico e dalle forze politiche che si riconoscono in un centrosinistra Sardo, con il supporto di forze identitarie autonomiste ancorate nel campo progressista”.

Inoltre, per i Dem, è necessario “Rimettere al centro dell’azione amministrativa la politica intesa come “ la più alta forma di carità”, promuovendo percorsi democratici trasparenti e partecipati. Una coalizione progressista che affronta una sfida elettorale comune alle città di Sassari, Alghero, Sorso deve avere un suo profilo comune fatto di metodo e valori condivisi. La partecipazione, la condivisione e il confronto sono gli strumenti di base dell’esperienza politica prima ancora di vincere a tutti i costi. In quest’ottica va rafforzata la funzione del Consiglio Comunale e dei suoi eletti, oggi prevalentemente dedicati alla funzione della vigilanza sull’esecutivo, mediante la valorizzazione della prerogativa di indirizzo e di programmazione”.

“Un progetto come questo non può esimersi dall’essere rappresentato da un candidato Sindaco di sicura fede e pratica democratica, – concludono –disponibile alla formazione condivisa delle proprie decisioni, autorevole nella città e nei rapporti con le altre amministrazioni e forte di un esecutivo altrettanto autorevole”.