"La Federazione Provinciale Ogliastra del Partito Democratico, nel mese di febbraio ha chiuso la certificazione del tesseramento 2024, aprendo il tesseramento 2025 con il numero ad oggi di oltre 500 tesserati", lo fa sapere il segretario provinciale della Federazione Ogliastra, Ivan Puddu. "Il Partito è presente in tutto il territorio provinciale - spiega -. Nelle prossime settimane si costituiranno due nuovi circoli territoriali e verranno inaugurate le sedi provinciali della Federazione a Tortolì e Lanusei. Diversi gli amministratori, consiglieri, assessori e sindaci, che hanno deciso di tesserarsi con il PD, da Perdasdefogu a Urzulei, a dimostrazione che gli Enti Locali sono parte attiva del progetto politico del territorio".

"Inoltre - aggiunge -, il gruppo degli amministratori annovera tra le sue fila l’Amministratrice unica della Provincia, Marzia Mameli, e il Consigliere Regionale eletto nel collegio provinciale Ogliastra, Salvatore Corrias. Il Partito Democratico si riunirà con la propria Direzione Provinciale e la Segreteria venerdì 07 marzo a Lanusei per confrontarsi e presentare il programma 2025 per le attività da svolgere sul territorio. All’ordine del giorno ci sarà l’Agenda Ogliastra del PD con importanti appuntamenti che verteranno sui temi più attesi, dalla sanità territoriale al turismo, alla gestione delle aree industriali, ai trasporti, alla viabilità, alle politiche per le zone interne, al sistema agrario e delle produzioni locali, alle comunità energetiche, al tema delle nuove province".

"Si parlerà della scuola di politica, aperta ai giovani che abbiano compiuto i 16 anni di età, dell’organizzazione di eventi che tratteranno le problematiche giovanili, più che mai attuali e necessarie per il futuro del territorio. Un Partito che guarda alle nuove generazioni - conclude Puddu -, sempre più al servizio delle persone, vicino alla popolazione che invecchia e che ha bisogno di un sistema sanitario e sociale adeguato, con un’azione politica che mette al primo posto la persona, la salute, l’istruzione di qualità e il lavoro".