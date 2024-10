“Il Partito Democratico d’Ogliastra tiene a precisare che la sua azione politica è tuttora in corso. È sì vero che il segretario provinciale si è dimesso, ma la continuità del percorso politico è assicurata da una Commissione che sta guidando il Partito verso la fase congressuale, per la quale è in corso il tesseramento presso i Circoli cittadini e territoriali.

Lo si legge in una nota del Partito Democratico dell’Ogliastra che, nei giorni scorsi, ha riunito simpatizzanti e iscritti in un’assemblea a Bari Sardo alla quale ha preso parte anche il Segretario regionale Emanuele Cani.

“È aperta una sede a Tortolì nel corso Umberto 40, che – aggiungono – sta coordinando, congiuntamente alla sede di via Roma a Lanusei, le procedure di avvicinamento al Congresso provinciale, da tenersi nella seconda metà di febbraio e prosegue deciso nella sua azione politica in un panorama in cui gli altri partiti manifestano in buona sostanza un deciso allontanamento dalle pubbliche forme in cui finora si è espresso il consenso e si sono espresse le scelte politiche”.