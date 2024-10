I gruppi di minoranza in Consiglio comunale ad Alghero (Movimento Cinque Stelle, Partito Democratico, Per Alghero, Sinistra in Comune e Futuro Comune) hanno deciso i nomi dei Componenti delle commissioni consiliari.

Come si legge in una nota congiunta “Già due riunioni fra tutti i gruppi consiliari di minoranza per definire il metodo di lavoro che sarà basato proprio sulla sistematicità dell’incontro, per favorire l’azione di proposta e di controllo. Sarà incalzante in entrambi i fronti: non mancherà la parte propositiva e progettuale, ma altrettanto forte e precisa sarà quella di controllo sulle azioni, sugli atti, sul rispetto del programma, a cominciare dal dibattito sulle dichiarazioni programmatiche e sulle modalità di formazione dell’esecutivo cittadino che ha già visto coinvolto il Consiglio in dinamiche politiche degne di rilievo e certamente interessanti per capire il clima e i metodi all’interno della maggioranza”.

Cinque i gruppi gruppi: “Per Alghero” (capogruppo Gabriella Esposito, con Pietro Sartore e Mario Bruno), “Movimento Cinquestelle” (capogruppo Roberto Ferrara, con Graziano Porcu), “Futuro Comune” (capogruppo Raimondo Cacciotto, con Ornella Piras), “Partito Democratico” (capogruppo Mimmo Pirisi), e “Sinistra in Comune” (capogruppo Valdo Di Nolfo).

Roberto Ferrara, Mimmo Pirisi e Valdo Di Nolfo rappresenteranno la minoranza nella commissione di controllo e garanzia, l’unica, secondo il regolamento consiliare, ad essere presieduta da un componente di opposizione.

Inoltre, su proposta di Graziano Porcu, accolta all’unanimità, la presidenza della commissione vedrà una turnazione annuale fra i gruppi di opposizione. Ornella Piras, Mario Bruno e Roberto Ferrara sono stati indicati come componenti della prima commissione permanente (statuto, regolamenti, personale, comunicazione, affari generali e partecipate), Raimondo Cacciotto, Valdo Di Nolfo e Roberto Ferrara nella seconda (urbanistica, edilizia privata e polizia urbana) mentre Pietro Sartore, Graziano Porcu e Ornella Piras andranno in terza (turismo e attività produttive, lavori pubblici e verde urbano).

Infine Mario Bruno, Ornella Piras e Gabriella Esposito saranno nella quarta commissione (cultura, pubblica istruzione, servizi sociali, giovani); Mimmo Pirisi, Graziano Porcu e Pietro Sartore andranno in quinta (ambiente, sanità, nettezza urbana), e la sesta commissione vedrà presenti Valdo Di Nolfo, Mimmo Pirisi e Pietro Sartore (bilancio, finanze, tributi e demanio).