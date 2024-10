"Francamente lunedì scorso non avrei immaginato di stare qui ad annunciare la mia candidatura alla guida del Pd". Lo ha detto Enrico Letta in un video su twitter, sciogliendo di fatto la riserva.

Il Pd è il "partito che ho contributo a fondare e che oggi vive una crisi profonda, lo faccio per amore della politica e passione per i valori democratici" ha aggiunto. "Voglio ringraziare Nicola Zingaretti. Mi lega a lui profonda amicizia e grande sintonia". E poi ancora: "Parlerò domenica all'assemblea. Io credo alla forza della parola, nel valore delle parole. Chiedo a tutti coloro che domenica voteranno in assemblea di ascoltare le mie parole e di votare sulla base delle mie parole sapendo che io non cerco l'unanimità ma la verità nei rapporti tra di noi per uscire da questa crisi e guardare lontano".

"Sulla base di quelle parole" nell'assemblea di domenica "aprirò un dibattito in tutti i circoli. Chiedo nelle prossime due settimane a tutte le democratiche e a tutti i democratici di discutere, nelle modalità oggi possibili. Poi faremo insieme sintesi e troveremo le idee migliori per andare avanti insieme".