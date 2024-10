"Pd lacerato". Lo ha definito così l'ex sindaco di Samassi Enrico Pusceddu. Numerosi iscritti del partito - una trentina - ripartono dalla coalizione sarda con Renato Soru. La sede della conferenza stampa che segna la rottura con la casa madre è quella elettorale del fondatore di Tiscali a Cagliari, Corso Vittorio Emanuele II.

"Alleanza sarda e democratica", questo il nome della coalizione a cui si aggiungono nomi nuovi, dalla segretaria provinciale di Oristano Maria Obinu alla ex parlamentare Romina Mura. Pusceddu ha parlato di "una scelta sofferta". "Molti di noi sono nel Pd dalla nascita - ha spiegato -. Se la base non è d'accoro con il vertice bisogna fare delle riflessioni".

Categorica Romina Mura: "Posso ripeterlo, benvenuti compagni di Rivoluzione gentile. Ci stiamo dimettendo arrabbiati, hanno chiuso le porte alle primarie per un'alleanza. Soru è tra i quaranta fondatori del Pd. Voglio sgridare il segretario regionale e i dirigenti: sono responsabili di questo sfascio". Ma c'è ancora uno spiraglio: "Si può ricomporre tutto e tutti insieme - ha detto -. Noi per ora siamo uniti con Renato Soru. Non chiudiamo porte e finestre. Intanto noi siamo in campagna elettorale".

"La Sardegna - ha aggiunto Mura - ha bisogno di un progetto chiaro e di una visione. Per ora non ci hanno ascoltato. Per concludere un messaggio al Pd nazionale, alla segretaria Schlein e al presidente Bonaccini: visto che vi siete interessati della Sardegna impropriamente imponendo una candidatura: badate che il Pd sardo rischia di flagellarsi".

All'attacco anche Maria Obinu, segretaria uscente della provincia di Oristano: "Non potevamo accettare questa situazione , nessuno ci ha ascoltato: c'è un futuro che non può essere scritto senza dire la nostra", ha detto.