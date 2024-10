Domani la direzione del Pd sarà un tutti contro tutti e contro Enrico Letta? "Non ho questa impressione. Nell'ultima direzione tutti erano d'accordo con lui, solo io e Bonaccini eravamo perplessi e abbiamo insistito per un'alleanza tecnica con il M5S e, perché no, anche con Iv e Azione, e questo avrebbe mandato in pareggio le elezioni".

Così il governatore della Puglia ed esponente di prima linea del Pd, Michele Emiliano, incalzato dai giornalisti al termine del Cdm a cui ha preso parte per un progetto sull'eolico che riguarda la sua regione.

"Nessuno può dire che non sapeva o non aveva chiara la linea di Letta. Il segretario ha fatto una campagna elettorale eroica. Sapevamo di perdere - conclude - e ci siamo battuti in maniera strenua e abbiamo retto, nonostante una scissione".