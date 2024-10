Da una parte il gallurese Giuseppe Meloni, espressione dei Riformisti, dall’altra Piero Comandini, per Sardegna Futura con la sinistra del partito. Sono loro i due candidati alla segreteria regionale del Pd.

Centotrenta i posti nell'assemblea (44 per il collegio di Cagliari, 27 per Sassari, 12 per Oristano e Nuoro, 10 per il Sulcis, 8 per il Medio Campidano e 4 per l'Ogliastra) per circa altrettanti candidati ciascuno. Nella lista di Meloni, tra i nomi più noti nell'elenco dei sostenitori c'è il deputato sassarese Silvio Lai, il giornalista cagliaritano Andrea Frailis, la ex sindaca di Santadi Romina Mura e il presidente dell'Anci ed ex sindaco di Bortigiadas, Emiliano Deiana.

A sostegno di Comandini, invece, tra i diversi, Dolores Lai, già assessora comunale di Sassari, la giornalista Maria Obinu, il segretario provinciale del partito a Cagliari Francesco Lilliu e Davide Carta.

Nel video in basso il confronto tra i due candidati.