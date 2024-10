Roma, 7 mag. (Adnkronos) - "L'università Cattolica mi ha chiesto di andare a dirigere un programma per l'educazioni delle scienze sociali ed economiche rivolto agli studenti delle scuole superiori" in tutta Italia. Un impegno che "non è compatibile con il Senato e quindi ho deciso di rinunciare alla posizione di senatori e quindi mi dimetterò la prossima settimana". Lo annuncia Carlo Cottarelli, senatore Pd, a Che tempo che fa su Rai3.