Roma, 10 nov. (Adnkronos) - 175 pullman, 7 treni speciali, 150 volontari e volontarie mobilitati. Sono questi alcuni dei numeri della manifestazione organizzata dal Pd dal titolo 'Per un futuro più giusto. L’alternativa c’è' che si svolgerà a Roma domani, sabato 11 novembre a partire dalle 14 in piazza del Popolo. Si legge in una nota del Pd.

Interverrà il presidente dem Stefano Bonaccini e chiuderà la segretaria Elly Schlein. Per il resto spazio alla società civile. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, porterà il suo saluto e interverranno poi, tra gli altri, la neosindaca di Foggia Maria Aida Episcopo, lo scrittore Maurizio De Giovanni, il giovane medico specializzando al Careggi di Firenze Lorenzo Cuccoli, la sindacalista che segue la vertenza delle operaie de La Perla Stefania Pisani, Mamadou Kouassi il mediatore senegalese attivista del Movimento migranti e rifugiati di Caserta che ha ispirato il film di Matteo Garrone 'Io capitano'.

"Le persone che si alterneranno sul palco -si spiega nella nota del Pd- saranno la voce del mondo del lavoro, della sanità pubblica, dell’associazionismo, della cultura e del nostro no all’autonomia differenziata. Diritti sociali e civili staranno insieme nell’alternanza delle voci. Si parlerà di clima e prenderà la parola chi è stato colpito dalle alluvioni in questi mesi. Si darà voce alla battaglia degli studenti e delle studentesse per il diritto allo studio e per la salute mentale. Casa, scuola pubblica, politiche per le persone con disabilità, sud, migranti e convivenza, lotta alle mafie sono alcuni dei temi che verranno rilanciati dal palco". In piazza verranno raccolte anche le firme per il salario minimo e sarà possibile tesserarsi al Pd.