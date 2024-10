“Dopo la pandemia e la guerra, ciascuno di noi ha pensato almeno una volta che ci mancano solo le cavallette e purtroppo sono arrivate. Al di là della facile ironia credo che sia un tema molto serio per la Sardegna”.

Lo ha detto il Ministro Stefano Patuanelli, intervenuto ieri al Question Time (video in basso) alla Camera dei Deputati, rispondendo all’interrogazione dell’onorevole Lucia Scanu (Coraggio Italia) sulle iniziative per contrastare la massiccia infestazione di cavallette verificatasi in Sardegna.

Il ministro ha precisato che per quanto riguarda la possibilità immediata di ristorare le imprese agricole danneggiate “l’infestazione di cavallette non rientra negli ambiti per i quali è possibile attivare gli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale”.

“La competenza è mista con i ministeri della Salute e dell’Ambiente – ha aggiunto – e c’è massima disponibilità a trovare le soluzioni più idonee. La valutazione dello stato di emergenza e l’istituzione di un commissario per la gestione potrà essere fatta nei prossimi giorni”.

Troppo poco per la deputata Scanu: “Purtroppo è un passo che non ritengo sufficiente. Anche solo un’ora di ritardo di tale dichiarazione è deleteria per le campagne che vengono devastate secondo dopo secondo. Il centro Sardegna viene divorato dalle cavallette e il fenomeno si sta manifestando anche nella piana di Chilivani”.