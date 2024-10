“Molti degli impegni, con diversi obiettivi da raggiungere, segnalati dalla Confartigianato Sardegna costituiscono già dei capisaldi del programma, con un progetto che sarà declinato soprattutto su misure a favore delle imprese isolane”.

Così il capogruppo regionale di Forza Italia Pietro Pittalis, candidato degli azzurri nel listino proporzionale per la Camera dei Deputati, è pronto a sottoscrivere il documento di impegni invocato dall’associazione di categoria isolana. Un patto con i futuri parlamentari sardi “in grado di imprimere uno shock economico al mondo delle attività produttive. Siamo convinti – rimarca il leader dei forzisti – che l’artigianato e la galassia delle piccole e medie imprese siano il motore per il rilancio della Sardegna. Da qui la necessità di un contributo teso a sviluppare il mercato del lavoro, con la riduzione della pressione fiscale e della burocrazia che attanagliano il sistema produttivo isolano”.

Missioni importanti, dunque. “Abbiamo l’esigenza di ridare fiato al tessuto delle aziende sarde – conclude Pittalis – mettendo in campo ingenti risorse per le infrastrutture e l’energia. Le scommesse si incentrano su competitività e promozione internazionale. C’è poi l’urgenza di dare una spallata alla burocrazia, con la semplificazione delle procedure per le autorizzazioni e un sostegno per l’accesso al credito a favore delle aziende”.