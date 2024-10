“La Regione dà una prima risposta concreta a tutte le imprese aventi diritto ad accedere alla cassa integrazione in deroga per l’emergenza Covid-19”.

Sono queste le parole pronunciate dall’Assessora regionale al Lavoro, Formazione e Cooperazione Sociale, Alessandra Zedda, che ha annunciato la pubblicazione, in programma oggi sul www.sardegnalavoro.it, dell’avviso contenente le specifiche per la presentazione, da parte dei datori di lavoro o loro delegati, delle domande per l’attivazione della cassa integrazione in deroga. L’invio potrà essere effettuato per via telematica a partire dall’8 aprile alle 9.00.

“La Regione sta agendo tempestivamente per tutelare lavoratori e imprese e siamo consapevoli che questa è una fase emergenziale che richiede interventi immediati – ha rimarcato l’esponente della Giunta Solinas.

“Abbiamo deciso di pubblicare l’Avviso con qualche giorno di anticipo rispetto all’otto di aprile, data dalla quale sarà possibile trasmettere le domande, – queste ancora le sue parole – al fine di consentire a tutti di conoscere le modalità di presentazione delle istanze sulla piattaforma regionale dedicata alla Cigd ‘Emergenza Covid-19’. Per prevenire un potenziale intasamento del sistema informatico - ha concluso l’assessore Zedda - sarà consentito il recupero delle vecchie anagrafiche per tutti coloro che le avessero già caricate sulla piattaforma SIL dedicata alla Cigd 2016”.

La Cigd può essere riconosciuta retroattivamente a decorrere dal 23 febbraio 2020 a tutti i lavoratori subordinati, in qualsiasi forma contrattuale, già in forza alla medesima data, indipendentemente dall’anzianità di effettivo lavoro maturata presso le aziende richiedenti il trattamento.