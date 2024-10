“Non resta che chiedersi, con un pizzico di sarcasmo, cosa succederà ora: Virginia, fidanzata di Luigi, continuerà a lavorare per la dissidente Emanuela, che nel frattempo ha iniziato una serie di dichiarazioni al veleno contro il partito del ministro-fidanzato Di Maio? La trama, col passare dei giorni, si fa sempre meno prevedibile”. Con queste parole Luigi Paragone, ex 5stelle (espulso a gennaio 2020), oggi al Gruppo Misto, si scaglia contro la coppia Luigi Di Maio – Virginia Saba.

I due si sono conosciuti a gennaio 2019, forse tramite la deputata cagliaritana Emanuela Corda. La giornalista sarda lavora infatti nella segreteria della Commissione Difesa, di cui la Corda è componente.

“Il suo lavoro con me non c’entra nulla con le questione personali”, ha scritto la Corda su Facebook in risposta alle parole di Paragone.

Il conduttore è andato giù pesante: “Fa sorridere l’idea che mentre Luigi guida l’esercito dei grillini rinnegati, quelli che hanno seppellito da tempo il vecchio Movimento per trasformarsi in entità ben più docile e servile nei confronti della casta, la compagna Virginia Saba lavori per quella Emanuela Corda che, di contro, ha deciso di dire no al governo Draghi, finendo così tra gli epurati. La più classica delle separazioni in casa, anche se soltanto sul fronte politico, figlia dell’ultimo scossone pentastellato che ha portato all’espulsione di ben 36 dissidenti, rei di non aver obbedito agli ordini dei vertici”.

Oltre la parlamentare, anche Virginia Saba ha detto la sua, come? Con un lunghissimo post su Fb, in cui ha fatto un compendio del suo curriculum: “Faccio la giornalista da 15 anni, più di due terzi dei quali da professionista. Ho lavorato per tv e giornali, condotto trasmissioni e telegiornali, moderato convegni di ogni sorta, presentato libri ed eventi”. E ancora: “Ho scritto e parlato di attualità, politica, cultura, sport, cronaca. So spiegarvi una partita di calcio quanto la Fenomenologia dello Spirito, recitarvi Baudelaire e raccontare cosa significhi conquistarsi tutto da sola senza l'aiuto di nessuno. Ho una laurea in Lettere con 110 e lode, un diploma con 100/100 allo Scientifico, un master in Consulenza Filosofica e metà percorso alla quinquennale di Teologia con esami che vanno dalla morale alla lingua ebraica, dalla psicologia alla metafisica”.

“Ecco – ha sottolineato Virginia Saba -, dopo tutto questo sono anche bionda. E dopo tutto questo sono anche la fidanzata di".