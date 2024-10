Si sta definendo l'identità precisa del nuovo Parlamento italiano via via che arrivano gli esiti dai collegi territoriali del Paese. Cresce dunque l'attesa per il dato finale che consentirà, sulla base del riequilibrio nazionale, di completare il quadro dei sedici parlamentari eletti in Sardegna. Sinora c'è certezza solo su tredici nomi.

Ecco la lista dei deputati e senatori neoeletti in Sardegna.

CAMERA.

-Dario Giagoni, consigliere regionale e coordinatore regionale della Lega, ha la meglio con il 41,16% dei voti nel collegio uninominale di Sassari-Olbia.

- Barbara Polo (Fdi), vicesindaca e assessore al Bilancio del Comune di Ozieri, ha primeggiato nel collegio uninominale Nuoro-Oristano col 41,03%.

- Gianni Lampis (Fdi), assessore regionale all'Ambiente, ha superato gli sfidanti dell'uninominale di Carbonia totalizzando il 42,37% delle preferenze.

- Ugo Cappellacci (Fi), eletto all'uninominale di Cagliari.

Dei sette provenienti dal proporzionale per la Camera, sono sicuri Salvatore Deidda (FdI), Francesco Mura (FdI), Silvio Lai (Pd) ed Emiliano Fenu (M5s). Ancora da definire l'appartenenza degli ultimi tre seggi. L'attesa riguarda la capolista a Montecitorio della Lega Lina Lunesu, il capolista di Forza Italia Pietro Pittalis, la seconda in lista del Pd Romina Mura, la capolista dell'Alleanza Sinistra-Verdi Francesca Ghirra, ma c'è anche la possibilità che uno dei seggi scatti a favore della quarta nella lista FdI Manuela Lai, o per la terza nel listino M5s Susanna Cherchi.

SENATO

- Marcello Pera (Fdi), è stato eletto a Palazzo Madama nel collegio uninominale di Sassari con il 41,37% delle preferenze.

- Antonella Zedda (Fdi), già eletta nel maggioritario lascerà il posto al compagno di partito Giovannino Satta.

- Marco Meloni (Pd) ed Ettore Licheri (M5s) eletti al proporzionale. Quest'ultimo era candidato anche in Toscana, quindi libera il posto in Sardegna all'ex sindaca di Assemini Sabrina Licheri.

In aggiornamento