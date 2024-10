Sono 15 i nomi nel listino di Giuseppe Conte, la lista ristretta, come l'ha definita il presidente del Movimento 5 Stelle. Su di essa, oggi a partire dalla 10, gli iscritti M5S saranno chiamati a dare il proprio assenso, oltre a votare per le parlamentarie.

LA LISTA Chiara Appendino, Federico Cafiero De Raho, Maria Domenica Castellone, Alfonso Colucci, Sergio Costa, Livio De Santoli, Barbara Floridia, Michele Gubitosa, Ettore Antonio Licheri, Stefano Patuanelli, Riccardo Ricciardi, Roberto Scarpinato, Francesco Silvestri, Alessandra Todde e Mario Turco.

L’ex capogruppo al Senato, Ettore Licheri, sassarese di 58 anni, e la viceministra Alessandra Todde, nuorese di 53 anni, corrono per la Camera in Sardegna.

“E’ una giornata importante per la nostra comunità, sarete chiamati a esprimervi con un voto per contribuire a selezionare e individuare i nominativi che poi andranno a comporre le liste elettorali in vista delle elezioni del 25 settembre 2022”, si legge sul sito del Movimento 5 stelle.

“Questa che segue è la lista di 15 nominativi che, in ragione dell’esperienza maturata e dei ruoli che hanno ricoperto o ricoprono, assicureranno quella continuità di azione e di esperienza necessaria per affrontare la nuova legislatura. La proposta sarà sottoposta alla consultazione in rete degli iscritti, che potranno esprimere un parere favorevole o contrario, affinché possano essere inseriti, con criterio di priorità, nelle liste di candidati in uno o più collegi plurinominali”.

Gli iscritti potranno votare oggi, martedì 16 agosto, dalle 10 alle 22.