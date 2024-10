“Grazie al Presidente Mattarella e grazie a tutti gli amici della coalizione che hanno lealmente collaborato per la realizzazione del nostro progetto politico. Ieri ho incontrato il presidente neo incaricato Draghi: è stato un colloquio lungo e aperto, al termine del quale gli ho fatto gli auguri di buon lavoro”.

Lo ha detto alla stampa, in diretta da Palazzo Chigi, il premier dimissionario Giuseppe Conte.

“In queste ore – ha sottolineato - qualcuno mi descrive come un ostacolo alla formazione di una nuova esperienza di governo, evidentemente non mi conosce o parla in malafede. I sabotatori cerchiamoli altrove. Ho sempre lavorato e continuerò a lavorare per il bene del Paese e perché si possa formare un nuovo governo per risolvere le urgenze nell’interesse dei cittadini. Da questo punto di vista, auspico un governo politico, solido e coeso per operare scelte politiche, non affidate a squadre di tecnici”.

Infine, “Mi rivolgo agli amici del Movimento: io ci sono e ci sarò. Agli amici del Pd e di Leu dico lavoriamo insieme”.