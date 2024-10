"La vita va salvata in mare. E il Mediterraneo è un cimitero". Lo ha sottolineato il Papa, sul tema dei migranti, sul volo di ritorno dal Bahrein. "La politica per ora dei Paesi è stata di salvare le vittime, e questo governo ha la stessa politica".

"Non lo conosco ma ha fatto sbarcare bambini e donne, ho sentito nelle ultime ora o almeno l'intenzione c'era. Ma l'Italia e questo governo, o anche un governo di sinistra, non possono fare nulla senza l'accordo a livello europeo e la responsabilità europea", aggiunge il pontefice.

"Grazie al Santo Padre per le parole di grande saggezza. L’Italia non può essere lasciata sola e non può accogliere tutti". Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, richiamando l’intervento di Papa Francesco sull’Unione Europea che "deve prendere in mano una politica di collaborazione e di aiuto, non può lasciare a Cipro, alla Grecia, all’Italia e alla Spagna, la responsabilità di tutti i migranti che arrivano alle spiagge".