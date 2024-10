“Caos all’istituto dei Ciechi di Cagliari, per le decisioni prese dal commissario straordinario. Segnaleremo all’assessore Nieddu i disagi per utenza e operatori”.

Sono queste le parole del Consigliere regionale di Fratelli d’Italia Paolo Truzzu, che ha di farsi portavoce col nuovo assessore alla Sanità sulla situazione in cui si trova l’Istituto per ipovedenti “Maurizio Falqui”, “Per le scelte – queste le parole di Truzzu – del commissario Alfio Desogus, nominato da Pigliaru lo scorso gennaio”.

“Le decisioni prese dal commissario vanno ben oltre i ristretti compiti del suo incarico provvisorio e rischiano di bloccare l’attività dell’intero istituto – ha aggiunto l’esponente di FdI. In particolare, Desogus sta mettendo mano a una riorganizzazione dei servizi che esulano dal ruolo di commissario straordinario e che stanno tagliando i servizi all’utenza e portando gli operatori in una condizione di non poter compiere la propria attività, come segnalato anche dalle organizzazioni sindacali”.

“Chiederemo all’assessore Nieddu – prosegue Truzzu – di inserire tra le varie emergenze nella Sanità sarda anche quella relativa alla cattiva gestione dell’Istituto dei Ciechi di Cagliari”.

“In attesa che venga nominato il nuovo Cda del Maurizio Falqui, Il commissario straordinario – conclude il consigliere – si attenga ai compiti di ordinaria amministrazione, tralasciando quelli non contemplati nell’atto di nomina. Se così non fosse, chiederemo all’assessore alla Sanità di revocare il mandato al commissario Desogus”.