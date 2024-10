“Nessun messaggio, nessuna riflessione e nessun augurio per il 75° anniversario della Liberazione d'Italia. I parlamentari guidati dalla presidente Giorgia Meloni hanno deciso di celebrare così la loro libertà acquisita "

A denunciarlo è la deputata del Movimento 5 stelle Paola Deiana che sottolinea: “Qualche giorno fa sempre da loro l'idea di trasformare la celebrazione del 25 aprile in una giornata in ricordo delle vittime di tutte le guerre, inclusa quella contro il coronavirus, a Montecitorio hanno deciso di non applaudire nel corso del ricordo del collega Ricciardi, dedicato alla festa della Liberazione e oggi, infine, hanno continuato decidendo di non esprimere nemmeno un pensiero sulle proprie pagine social, dove di contro hanno pubblicato post continuando, in questa giornata, ad attaccare il Governo e a generare attriti”.

“Perché cari colleghi, se oggi potete scegliere di non dire nulla o esprimere anche dissenso, lo dovete al 25 aprile - precisa la parlamentare -. È la festa di tutti, anche e soprattutto vostra, di quelli che grazie alla libertà acquisita possono esprimere la loro divergenza verso il 25 aprile stesso”.