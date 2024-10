Su proposta della presidente Alessandra Todde, sono stati approvati dalla giunta regionale, per l'annualità 2024, gli indirizzi per la realizzazione degli interventi di cooperazione internazionale allo sviluppo in base alla legge regionale su "Norme in materia di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e di collaborazione internazionale".

La dotazione finanziaria per l'annualità 2024 è di 850 mila euro di cui, 400 mila per l'erogazione di contributi a favore degli enti locali e delle università e 450 mila euro per l'erogazione di contributi a favore delle organizzazioni non governative e delle associazioni di volontariato. Almeno il 20% delle risorse disponibili sono destinate a progetti di emergenza in favore della Palestina e dell'Ucraina con l'obiettivo di fornire aiuti umanitari e assistenza alla popolazione civile, agli sfollati e ai profughi.

Le iniziative finanziabili devono concorrere a favorire uno sviluppo socio economico sostenibile di lungo periodo nei territori di intervento, sostenere le politiche di decentramento, il rafforzamento della governance a livello locale e la democratizzazione delle autonomie locali dei Paesi partner.

Inoltre devono favorire la creazione di intese istituzionali tra i territori, favorire la complementarietà e le sinergie con l'azione di cooperazione internazionale attuata dal governo italiano nelle medesime aree geografiche e tematiche, favorire la promozione di possibili percorsi di rientro nei paesi di provenienza degli immigrati, promuovere azioni di educazione alla cittadinanza globale, l'istruzione di ogni ordine e grado, la realizzazione di interventi in materia di economia sociale e solidale e fornire aiuti emergenziali alle popolazioni più vulnerabili colpite da eventi bellici o disastri naturali.

Sono considerate aree prioritarie di cooperazione i Paesi dell'Africa Mediterranea (Egitto, Tunisia), Africa Orientale (Etiopia, Kenya, Somalia, Sudan; Africa Occidentale: Burkina Faso, Niger, Senegal), Africa Australe (Mozambico; Medio Oriente: Giordania, Iraq, Libano, territori Palestinesi), Balcani (Albania), Europa Orientale (Ucraina), America Latina e Caraibi (Cuba, El Salvador) e Asia (Afghanistan). Iniziative progettuali, ritenute di particolare rilievo strategico per l'azione regionale di aiuto pubblico allo sviluppo, potranno essere realizzate anche in aree geografiche diverse da quelle elencate, purché sempre riconducibili a Paesi in via di sviluppo.

Il finanziamento regionale non potrà essere superiore al 70% del costo totale dell'iniziativa e non potrà essere maggiore di euro 60.000.