"È in corso la verifica da parte dei tecnici dell'Assessorato alla Sanità della Regione Sardegna per il tanto atteso via libera all'accreditamento definitivo ed utilizzazione delle nuove sale operatorie dell'Ospedale civile di Alghero". Lo spiega il presidente del Consiglio regionale, Michele Pais, esprimendo tutta la sua soddisfazione: "Finalmente! - prosegue - Una volta consegnati gli arredi necessari (già commissionati) potranno essere utilizzate senza nessun altro passaggio burocratico".

"Il ringraziamento a tutti gli operatori sanitari, tecnici e amministrativi che caparbiamente stanno lavorando senza sosta per raggiungere l'obiettivo senza ulteriori lungaggini. Nel frattempo è indispensabile reperire ulteriori medici per garantire il turn-over del personale e le sostituzioni per ferie e malattia del reparto di chirurgia per evitare la sospensione delle operazioni programmate".

"Le urgenze - conclude l'esponente della Lega - sono naturalmente assicurate e il reparto è regolarmente attivo con in prima linea il primario dottor Norcia".