“Il Consiglio regionale deve reagire per difendere la reputazione della Sardegna, dei sardi e degli tanti operatori turistici”.

A dirlo è il presidente del Consiglio regionale Michele Pais che interviene nuovamente sugli attacchi “orchestrasti per dipingere la nostra Isola come focolaio d’Italia”.

La Sardegna è diventata un tiro al bersaglio in seguito all’aumento dei contagi registrati negli ultimi giorni (81 nella giornata di ieri).

Ma si tratta di un attacco mediatico gratuito e ingiustificato, considerato che l’Isola non ha mai avuto una grave emergenza sanitaria. È tra le Regioni con il numero più basso di contagi, e, considerata la sua forte attrazione turistica nella stagione estiva, i nuovi casi registrati non possono e non devono posizionarla in una condizione tale da destare allarmare, né tantomeno, evidentemente, come Regione sulla quale puntare il dito. 

Le parole del Presidente Pais: