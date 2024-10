Il presidente del Consiglio regionale Michele Pais interviene nel dibattito scaturito dall'ipotesi di un nuovo lockdown nell'Isola. Possibilità paventata ieri e confermata oggi dal governatore Solinas.

"Conclusa la riunione col presidente Solinas e capigruppo - commenta Pais al termine dell'incontro tenutosi stamane -. Il presidente ha esposto la situazione del trend di ricoveri che è in crescita esponenziale. Ci si è confrontati con le varie soluzioni possibili per non mandare in crisi il sistema ospedaliero, garantire assistenza sanitaria a tutti ma tutelando operatori ed economia. In ogni caso ci si è aggiornati per riunione con il Comitato tecnico e scientifico per meglio analizzare i numeri, in maniera obiettiva senza condizionamenti ideologici o di parte".

"Su questo tema - conclude l'esponente della Lega - non ci si può dividere o fare propaganda politica, in maniera seria e responsabile".