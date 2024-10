Michele Pais la chiama orgogliosamente la “Lega dei Sardi” percorrendo instancabilmente, anche ad agosto, la Sardegna da nord a sud dell’isola, incontrando cittadini, invogliando alla partecipazione più ampia possibile ad un movimento che lui stesso definisce “popolare perché sta col popolo, lo ascolta e lo rispetta sempre” in perfetta linea con lo spirito nazionale così come caratterizzato dal leader Matteo Salvini.

“Dobbiamo crescere, aprirci sempre di più alla società e portare nuove forze all'interno del partito. Partiamo da un gruppo politico fresco, determinato e competente fatto di tanti amministratori locali, sindaci, consiglieri e assessori comunali, il gruppo in Regione con gli ottimi consiglieri regionali Michele Ennas, capogruppo, Ignazio Manca, Andrea Piras e gli assessori Valeria Satta e Pierluigi Saiu che stanno facendo benissimo e sono apprezzatissimi per la qualità della loro azione di governo e il nostro parlamentare Dario Giagoni. E naturalmente la nostra guida e punto di riferimento Matteo Salvini. In questo contesto di concreta operatività tutti sono benvenuti se sapranno portare contributi di idee e proposte utili alla collettività, che saranno poi fatti propri e portati avanti dal partito”, commenta Pais.

"Siamo protagonisti al governo nazionale, della Regione e lo vogliamo essere a maggior ragione sul territorio. Anzi, è proprio dal territorio che vogliamo partire per porre solide basi al nostro progetto politico. Da noi le cose calate dall’alto non esistono ma ogni cosa deve essere costruita dalle fondamenta che devono essere quanto più solide possibile”.

“I nostri temi non sono né di destra né di sinistra, sono quelli della gente comune che ha bisogno di risolvere i problemi di tutti i giorni in maniera concreta senza perdersi in chiacchiere o inutili riti della politica: il nostro obbiettivo è il sostegno alle famiglie, ai lavoratori tutti, e aiutare le imprese tagliando un po' di burocrazia".

“In questo quadro i nostri iscritti e militanti sono e saranno sempre centrali, ma allo stesso tempo dobbiamo coinvolgere tutti coloro che si in questi anni si sono allontanati dalla politica. E sono tanti, come testimoniano i dati sull’astensionismo”, aggiunge il presidente del Consiglio regionale.

“La presenza reale nei territori, al fianco dei cittadini e la costanza sono la chiave per poter interpretare al meglio i bisogni dei cittadini. Per questo abbiamo avviato un rapporto onesto e leale con i tanti amministratori locali, sindaci, assessori, consiglieri che stanno aderendo con convinzione crescente alla Lega riconoscendo alla nostra squadra competenza, concretezza e affidabilità, così come sta dimostrando a livello nazionale Matteo Salvini nella duplice veste di Segretario e Ministro delle infrastrutture e trasporti”.

“Nel nostro confrontarci con le persone non esistono promesse, ma l’assunzione di impegni precisi che siamo certi di onorare grazie a una programmazione precisa e interventi risolutivi”. Fra i risultati concreti portati a casa di recente grazie all’interessamento diretto di Matteo Salvini, ricorda Pais, “i 238 milioni per il completamento della strada statale 291 Sassari-Alghero, lo stanziamento di 30 milioni di euro da parte del Governo per i distretti industriali di Porto Torres e Portovesme, i 18,5 milioni di euro per il completamento della diga di Cumbidanovu, lo sblocco dei cantieri nelle dighe, nelle strade e nelle infrastrutture della Sardegna, il porto canale di Cagliari e i tre miliardi di euro per le ferrovie, con cantieri già partiti o in partenza a breve, per ridurre i tempi di percorrenza”.

Per questa ragione, “la Lega Sardegna ha proseguito la sua campagna di tesseramento nelle piazze delle città per tutto il mese di agosto e andrà avanti per costruire la migliore squadra fatta di giovani e persone con esperienza, ma tutte animate da entusiasmo e voglia di mettersi a disposizione della comunità”.

Sulle prossime consultazioni elettorali Pais è netto ed entusiasta: "Presenteremo liste col nostro simbolo in tutte le otto circoscrizioni elettorali con il coinvolgimento di giovani, operai, lavoratori autonomi e imprenditori e ci saranno delle belle sorprese”.