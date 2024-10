Fra vittorie schiaccianti, sconfitte inaspettate, testa a testa avvincenti e quorum non raggiunti, si è conclusa ieri la due giorni di votazioni per le amministrative in 156 Comuni dell'Isola.

Il presidente del Consiglio regionale, Michele Pais, ha trasmesso un videomessaggio indirizzato a tutti i nuovi sindaci, rivolgendo i suoi auguri in un periodo particolarmente delicato come quello che stiamo attraversando. "Mai come in questo momento è necessario stare vicino ai nostri concittadini", ha detto Pais

.E rivolgendosi proprio ai cittadini sardi: "Recandosi alle urne hanno dimostrato particolare attaccamento alle istituzioni e una voglia di partecipazione alla vita democratica della nostra Regione".