“Basta con i disagi nei trasporti aerei. I viaggiatori sardi non possono essere ostaggio delle compagnie”.

È quanto scrive il presidente del Consiglio regionale Michele Pais in una lettera al presidente della commissione consiliare Trasporti, Giuseppe Talanas, con la quale si chiede di valutare la possibilità di inserire all’ordine del giorno del parlamentino la situazione del trasporto aereo da e per la Sardegna e di chiamare immediatamente in audizione i vertici delle compagnie che operano negli scali sardi.

Pais ha anche voluto fare un plauso al lavoro dell’assessore ai Trasporti che sta monitorando la situazione degli scali sardi per registrare se ci siano difficoltà nel traffico passeggeri.

“In questi giorni – ha aggiunto – a causa dello sciopero indetto e poi revocato sono stati cancellati dagli aeroporti di Cagliari e Alghero 26 voli. In particolare, nella giornata di oggi, nello scalo di Cagliari Elmas la compagnia Alitalia ha cancellato 7 voli in partenza e 8 in arrivo. Più grave la situazione nello scalo di Alghero dove ieri sono stati cancellati gli ultimi due voli, oggi sono rimasti a terra 7 voli in partenza e 7 in arrivo e domani sono previste due partenze in meno. Una situazione – continua il Presidente - che crea disagio ai sardi che, se anche riprotetti dalle Compagnie, devono spesso sopportare ulteriori costi e difficoltà”.

“La nostra insularità – ha concluso Pais – non può e non deve diventare isolamento a causa di cancellazioni di voli dovute ad una programmazione che non tiene conto delle effettive esigenze della Sardegna”.