Nella giornata di ieri, 1° febbraio, il 50% del totale degli studenti sardi delle scuole superiori sono tornati in classe. L’altra metà lo farà più avanti. Tra due settimane, infatti, si farà il punto della situazione e si deciderà se e cosa cambiare sul piano organizzativo.

Intanto, l’obiettivo è evitare calche davanti agli ingressi degli istituti, sia in entrata che in uscita, ed assembramenti, compresi quelli alle fermate del bus.

A tal proposito, ieri la consigliera comunale di Cagliari Giulia Andreozzi ha pubblicato una foto con la quale ha documentato la mancanza di sicurezza alla fermata dell’autobus in via Liguria. L’immagine è stata ripresa anche dalla consigliera regionale dei Progressisti Maria Laura Orrù per sottolineare come questa Giunta abbia fatto “poco e nulla” sul fronte della scuola.

“Piuttosto che sprecare 6 milioni di euro per il suo nuovo staff – ha scritto su Fb - il Presidente Solinas si occupi dei trasporti per i giovani e consenta agli studenti di rientrare a scuola in sicurezza. Tantissimi ragazzi e ragazze rientrati a scuola hanno deciso di effettuare uno ‘sciopero bianco’. Vogliono viaggiare tranquilli”.

“Cosa ha fatto la Giunta in questi mesi? – domanda Orrù -. Poco o nulla. Inoltre, in questi giorni, continuiamo a ricevere tantissime e-mail da parte di cittadine e cittadini che dicono no ai 6 milioni di euro per lo staff del Presidente Solinas e dei suoi assessori. Condivido totalmente questa indignazione e porterò in Aula la voce di tutti coloro che hanno aderito all'iniziativa di ‘mail-bombing’, nata sui social, e a tutti quelli che stanno sottoscrivendo la petizione on line per dire stop a questo spreco di risorse pubbliche”.