"BASTA CON QUESTE FESSERIE!". Esordisce così, su Facebook, la consigliera regionale dei Progressisti Maria Laura Orrù.

"Invece di fare INUTILI ricorsi al TAR - spiega l'esponente dell'opposizione -, il presidente Solinas si occupi di rendere operativi immediatamente i posti in Terapia Intensiva che oggi non lo sono e si occupi dei trasporti per i ragazzi che devono tornare a scuola. Non c’è più tempo da perdere, le serrande sono chiuse e la tenuta sociale è a rischio!".

E ancora: "Ad oggi questa Giunta Regionale è veloce solo nel distribuire incarichi di staff e nel fare ricorsi improbabili. Soluzioni concrete per i problemi delle persone? ZERO!".