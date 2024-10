"Noi ci impegniamo a trovare le giuste intese anche con altri che vogliano aggiungere il loro voto e partecipare all'approvazione della legge. Sarebbe uno smacco per tutta l'Italia se rimanessimo tra i pochi Paesi europei a non avere una norma contro i crimini d'odio. E' un obiettivo di tutto il Paese e siamo pronti a discutere con altri per portare a casa questo obiettivo". Lo ha detto Enrico Letta a Padova parlando del Ddl Zan.

"Non esiste una alternativa tra diritti sociali e civili. Una società moderna, inclusiva, libera è una società che riesce a creare opportunità di lavoro. Chi dice 'vi occupate del Ddl Zan, occupatevi di lavoro' dice una frase becera, di chi vuol dire non occupatevi dei crimini d'odio", ha proseguito Letta in un incontro con il mondo del volontariato e del sociale.

"Il nostro impegno è quello di dimostrare che i diritti sociali e civili sono due facce della stessa medaglia per fare una società più moderna, inclusiva, libera e il Ddl Zan è parte fondamentale di questo", ha aggiunto il segretario del Pd.