“Con la legge Omnibus diamo risposte concrete alla Sardegna, rispettando gli impegni assunti nei confronti dei territori e intervenendo in misura massiccia su problemi gravi e urgenti. Adesso è il momento di affrontare la questione del rimpasto di giunta, per rilanciare l’azione di governo”. Il capogruppo del Psd’Az Franco Mula, insieme a tutto il gruppo consiliare, commenta con soddisfazione l’approvazione della Proposta di Legge n. 284/A, detta anche “Omnibus”, varata oggi dal Consiglio regionale, una manovra da circa 300 milioni di euro che impegna risorse importanti per numerosi settori produttivi e sociali dell’Isola, con una particolare attenzione a quelli in difficoltà.

“Come da impegni presi - spiega il capogruppo sardista - ci sono i 20 milioni per i territori del Marghine e Montiferru devastati dagli incendi, a cui abbiamo aggiunto 4 milioni da destinare alle altre zone, comprese alcune aree del nuorese, a loro volta colpite dai roghi. Fra gli stanziamenti più significativi, emergono i 3 milioni di euro per i risarcimenti dei danni da Lingua blu, sommati a 700 mila euro per l’acquisto dei repellenti. In questa legge trovano spazio le categorie di lavoratori che fino a ora non hanno beneficiato dei ristori per il blocco attività imposto dalle misure anti Covid e doverose misure dedicate alle categorie fragili, le disabilità più gravi come la Sla, il programma “Ritornare a casa” per cui abbiamo approvato un incremento di 10 milioni di euro di risorse”.

Nella legge arrivano anche due milioni per ristorare le aziende danneggiate dall’invasione di cavallette e 800mila euro per la prevenzione. La misura interessa 27 Comuni: Anela, Ardara, Benetutti, Bolotana, Bono, Bortigali, Bottida, Bultei, Burgos, Dualchi, Escalaplano, Esporlatu, Illorai, Lei, Mores, Noragugume, Nughedu Santa Vittoria, Olzai, Oniferi, Orani, Orotelli, Ottana, Ozieri, Sarule, Sedilo, Silanus, Sorradile.

Molta attenzione è stata dedicata ai lavoratori, con gli incentivi per la stabilizzazione dei lavoratori in utilizzo negli enti locali e nell’Ats. Un contributo da 1,2 milioni è destinato a Nugoro Spa, società in house della Provincia di Nuoro, finalizzato alla prosecuzione delle attività lavorative dei 63 dipendenti per le manutenzioni degli edifici scolastici e delle strade provinciali, un ulteriore finanziamento di 300 mila euro al centro provinciale anti insetti di Nuoro per la prevenzione. Rifinanziati, ciascuno per tre annualità, il programma delle cosiddette “azioni bosco e terre pubbliche” e la legge n. 4 del 2016 che tutela la panificazione e le tipologie da forno tipiche della Sardegna.

“Sono previsti importanti stanziamenti per diversi comuni della provincia di Nuoro che permetteranno la realizzazione di interventi attesi da tempo in comuni come Austis, Noragugume, Birori, Dualchi, Bortigali, Desulo, Torpè, Lodè, Orosei, Siniscola. Si tratta - conclude Mula - di stanziamenti per opere strutturali e infrastrutturali che riguardano la sicurezza ma anche la socialità. Ogni opera finanziata interviene su esigenze concrete rappresentate dalle comunità destinatarie, con la finalità di migliorare la qualità dei servizi e della vita quotidiana dei cittadini”.