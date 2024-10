La Giunta regionale ha approvato lo schema per il 2019 di ripartizione dello stanziamento di 6 milioni 618mila euro per il controllo e la lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell’uomo, degli animali e delle piante e per la lotta ai roditori.

“Per una corretta distribuzione – ha dichiarato l'assessore regionale della Difesa dell'Ambiente, Gianni Lampis - abbiamo realizzato con le Province e la Città metropolitana di Cagliari un'attività di accertamento degli interventi eseguiti, della spesa ed una valutazione del fabbisogno non soddisfatto, ponendo alla base dell'analisi, in particolare, il resoconto del 2018. Questo contributo finanziario favorisce la realizzazione delle funzioni locali di carattere sanitario ed ambientale di loro competenza”.

1 milione 192mila 125 euro andrà Città Metropolitana di Cagliari, 1 milione 41mila 434 alla Provincia del Sud Sardegna, 1 milione 260mila 981 euro a quella di Nuoro, 1 milione 566mila 801 euro a quella di Oristano e 1 milione 556mila 659 euro a quella di Sassari.