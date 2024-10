“La priorità in questo delicato momento è garantire continuità occupazionale ai trenta lavoratori della Sinergest che hanno già ricevuto le lettere di licenziamento. Non possiamo restare immobili davanti a una crisi dalle conseguenze drammatiche. Per questo in qualità di vicepresidenti delle Commissioni Lavoro (Desirè Manca) e Trasporti (Roberto Li Gioi) ne abbiamo chiesto la convocazione in via straordinaria in seduta congiunta. Chiediamo che vengano convocate in Regione tutte le parti interessate, comprese le organizzazioni sindacali e una delegazione di lavoratori”.

Sono queste le parole pronunciate dalla capogruppo del Movimento Cinque Stelle Desirè Manca e dal consigliere regionale pentastellato Roberto Li Gioi che hanno chiesto chiedono la convocazione straordinaria delle Commissioni Lavoro e Trasporti in seduta congiunta per discutere della grave situazione in cui versano i lavoratori della società Sinergest, impiegati nella stazione marittima del porto Isola Bianca di Olbia.

“Abbiamo il dovere di tutelare ogni singolo posto di lavoro e speriamo di poter discutere al più presto le problematiche legate alla gestione dei servizi portuali che stanno mettendo a repentaglio il futuro dei dipendenti della stazione marittima di Olbia”, hanno concluso.