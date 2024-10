Si è svolta questa mattina a Roma, la manifestazione di Fratelli d’Italia per dire “No” al Governo Conte Bis e chiedere l’immediato ritorno alle urne. Hanno preso parte anche la Lega con Matteo Salvini e il Governatore della Liguria, Giovanni Toti.

Tra i presenti anche il deputato sardo del partito di Giorgia Meloni, Salvatore Deidda. “Un grazie prima di tutto ai sardi che erano presenti alla manifestazione – queste le sue parole –. Grazie ai militanti provenienti da ogni angolo d'Italia. Il PD e qualche giornalista hanno tentato di demonizzare questa splendida manifestazione con le solite accuse di Fascismo ma è stata una piazza allegra, decisa, che ha subito i blocchi della polizia quando per altre manifestazioni non si è mai vista questa solerzia. Così hanno tentato di dire che eravamo pochi.”

“Abbiamo sconfitto il PD in Sardegna, a Cagliari, in altre città. Ora lo ritroviamo al Governo, grazie all'accordo con i 5 stelle. Questi ultimi, da rivoluzionari, sono diventati strumento del sistema, delle burocrazie europee. È ora di fare una dura opposizione. È ora – conclude Deidda – che i militanti prendano la via dell'opposizione e per la difesa della Sovranità”.