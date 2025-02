La senatrice Antonella Zedda, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia, ha denunciato la presenza di "Una scritta offensiva e insultante su un edificio pubblico a Cagliari, di fronte al Parco dedicato ai martiri delle Foibe, sito in via San Lucifero, dove si trova una targa commemorativa".

"Un'affermazione mancante di rispetto non solo per le vittime delle Foibe, ma anche per il dolore provato da tutti i loro cari. Cagliari non merita questo e un gesto simile deve essere condannato e respinto con fermezza. Chiedo al Sindaco Massimo Zedda - conclude la senatrice - di provvedere alla pulizia immediata del muro".