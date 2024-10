La prima Commissione (Autonomia e Riforme), presieduta da Pierluigi Saiu (Lega), ha approvato a maggioranza, con il voto contrario dell’opposizione, il Disegno di legge 107 della Giunta regionale su “Norme urgenti per il rilancio delle attività di impulso, coordinamento ed attuazione degli interventi della Giunta regionale e di riorganizzazione della Presidenza della Regione”.

La Commissione ha nominato relatore di maggioranza il consigliere Stefano Tunis (Misto) e relatore di minoranza, Salvatore Corrias (Pd).

Dunque, dopo l’ok della Commissione bilancio e quello di oggi della Commissione Autonomia, resta un ultimo scoglio da superare: il sì del Consiglio regionale.

Il disegno di legge 107 prevede l'istituzione di 65 nuove figure dirigenziali e non. In particolare, un segretario generale della regione, 3 capi dipartimento, 3 consulenti, 11 esperti, 3 addetti di gabinetto, 2 addetti al cerimoniale e 1 autista che si andrebbero aggiungere allo staff di Solinas, 5 consulenti e 36 addetti di gabinetto per gli assessorati.