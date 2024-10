“Questa tipa qui, con il busto di Mussolini tra le mani e il sorriso asinino, è quella analfabeta istituzionale di Desiré Manca, consigliera "sopravvissuta" dei 5 Stelle in Sardegna. Da giorni "richiama" me alle regole da rispettare. L'apologia del fascismo è reato. Credo che in quanto a rispetto delle regole, sia l'ultima a poter parlare. I sardi non meritano simili rappresentanti”. Così il deputato Vittorio Sgarbi sulla propria pagina Fb rincara la dose dopo il botta e risposta a distanza, avvenuto nei giorni scorsi con la consigliera regionale dl Movimento 5 Stelle, pubblicando una foto della Manca con il busto di Mussolini. Una foto che già a suo tempo aveva fatto discutere.