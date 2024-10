È stato presentato ieri dall’Assessore regionale alla Pubblica istruzione, Andrea Biancareddu, il nuovo piano di dimensionamento scolastico della scuola sarda e l’offerta formativa 2020/2021 con l’obiettivo di garantire a tutti il diritto allo studio e di evitare la chiusura delle scuole.

“Come Lega e come membro della commissione cultura mi sono impegnato con tutta la giunta e in particolare con l’assessore alla pubblica Istruzione Andrea Biancareddu, affinché nessuna scuola venisse chiusa. Abbiamo rispettato la volontà dei territori e siamo andati incontro alle esigenze degli studenti e delle loro famiglie”, è stato il commento del Consigliere regionale della Lega, Andrea Piras..

“Il problema della dispersione da noi – a detta di Piras – è serio (tocca il 23%) e si combatte anche garantendo punti di erogazione del servizio nelle zone con minore accessibilità, permettendo ai nostri ragazzi di frequentare la scuola con minori disagi e viaggi meno lunghi”.

“Inoltre, in un paese che finanzia il superfluo con i tagli all’istruzione, noi andiamo nella direzione opposta, stanziando – conclude – oltre 64milioni per Università, corsi di specializzazione, dottorati, competenze linguistiche, trasporti scolastici e disabilità. Dalle parole ai fatti. Così, in Sardegna, difendiamo la scuola”.