Il nuovo Dpcm contenente ulteriori misure restrittive per far fronte all’emergenza coronavirus è atteso per stasera o al massimo per domani.

Il decreto fisserebbe il coprifuoco in tutta Italia dalle 21. Sarebbe, come riporta l’Ansa, l'ipotesi di compromesso tra la richiesta di una chiusura nazionale dalle 18 fatta da alcune Regioni e le indicazioni del governo per restrizioni limitate alle aree in cui l'indice di contagio è più alto.

Dopo i cinema e i teatri, chiuderanno anche i musei.

Scuole: Didattica in presenza fino alla seconda media.

Sicuramente si pensa diversificare le misure tra zone rosse e resto del Paese. Ad esempio, ci potrebbe essere uno stop di bar e ristoranti anche a pranzo nelle regioni con tasso di contagi a rischio. Le zone critiche sono Lombardia, Piemonte e Calabria.

Si pensa anche alla chiusura nel fine settimana dei centri commerciali.

Intanto, oggi il premier Giuseppe Conte illustrerà le misure del nuovo DPCM alla Camera, ore 12, e al Senato, ore 17.