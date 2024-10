"Io non vedo come possano mettersi a un tavolo di mediazione Putin e Zelensky. Perché non c'è nessun modo possibile. Zelensky, secondo me... lasciamo perdere, non posso dirlo...". Così Silvio Berlusconi, in un nuovo audio che farà tanto discutere diffuso da LaPresse.

Le parole del Cav arrivano durante il suo intervento alla riunione dell'assemblea di Forza Italia alla Camera per l'elezione del capogruppo.

Già nelle scorse ore un altro audio di Berlusconi aveva destato scalpore. "I ministri di Mosca - affermava l'ex premier - hanno detto che siamo già in guerra con loro perché forniamo armi e finanziamenti all'Ucraina. Non posso esprimere il mio parere perché poi viene raccontato e succede un disastro. Però sono molto, molto, molto preoccupato". Nel corso dell'intervento ricordava una vecchia richiesta di adesione della Russia all'Ue "bocciata da Francia e Germania". "Peccato, avremmo cambiato la storia del mondo", affermava.

Ancora: "Ho riallacciato un po' i rapporti con il presidente Putin, un po' tanto, nel senso che per il mio compleanno mi ha mandato venti bottiglie di vodka e una lettera dolcissima. Gli ho risposto con bottiglie di lambrusco e una lettera altrettanto dolce. Sono stato dichiarato da lui il primo dei suoi cinque veri amici".