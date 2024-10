Si è svolto nei giorni scorsi l’incontro tra l’Assessore dei lavori Pubblici, Aldo Salaris e i sindaci dei Comuni interessati alla riqualificazione della strada provinciale 89, intervento necessario per migliorare l’accessibilità locale e provinciale. All’incontro, oltre ai rappresentanti della provincia del Sud Sardegna (soggetto attuatore dell’intervento) hanno partecipato i rappresentanti dei Comuni di Sanluri, Villamar, Guasila, Gesico, Suelli, Siurgus Donigala, Orroli, San Basilio, Goni, Silius, San Vito. L’opera interessa infatti le connessioni tra il Medio Campidano, la Marmilla, la Trexenta, il Gerrei e il Sarrabus e l’entroterra e dell’intera area alla strada statale 128, quindi all’area metropolitana di Cagliari.

“Si tratta di un’opera legata ai lavori che l’Assessorato ha già programmato sulla 128 – spiega l’Assessore Salaris – Consideriamo l’intervento in linea con la mission della Regione che anche e soprattutto sul fronte della viabilità punta ad abbattere l’isolamento dei territori migliorando i collegamenti ai poli più importanti. Per questo motivo – prosegue l’esponente della Giunta Solinas – e proprio in virtù delle caratteristiche dell’opera per la quale è necessaria la conclusione della progettazione da parte della provincia del Sud Sardegna (che si è appunto impegnata a procedere in tal senso), l’intervento è stato inserito nella proposta del CIS, Contratto Istituzionale di Sviluppo, per il miglioramento dell’infrastrutturazione viaria della Sardegna, recentemente inviato al Ministero per il Sud”, ha concluso l’Assessore.

Nel corso dell’incontro è stato illustrato il progetto di fattibilità tecnico-economica di riqualificazione della strada provinciale. L’Assessore ha confermato la piena disponibilità della Regione di considerare l’intervento strategico nelle future politiche di sviluppo di quei territori.