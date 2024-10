Il sindaco uscente Andrea Soddu e il candidato del centrodestra Pietro Sanna si contenderanno la guida di Nuoro nel secondo turno delle amministrative.

Soddu, a capo di una coalizione civica di centrosinistra, sfiderà la coalizione guidata da Psd'Az e Lega tra quindici giorni nel ballottaggio. Per lui oltre il 28% delle preferenze. Pietro Sanna ne ha ottenuto invece il 25%.

Il centrosinistra, che aveva puntato tutto su Carlo Prevosto, non ha superato l'11% e lo stesso Prevosto ha invitato già ieri sera i suoi elettori a sostenere Soddu al secondo turno. Ulteriori alleati per il primo cittadino uscente potrebbero essere gli altri candidati bocciati dalle urne Francesco Guccini (9% al primo turno) e Lisetta Bidoni (11%). Difficile, invece, il sostegno da parte di Ciriaco Offeddu (9%) dopo le scintille in campagna elettorale. Rimane un'incognita l'orientamento dei pentastellati guidati da Alessandro Murgia (5%.)