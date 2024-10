"Anche sul bonus vacanze c'è una piccola grande novità. C'era anche l'anno scorso ma tante risorse non erano state utilizzate, ma noi non vogliamo che resti neanche un centesimo inutilizzato".

Lo ha detto il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, intervenendo a Unomattina su Rai1.

"Il bonus vacanze - ha continuato - aiuta le famiglie con il reddito basso a poter andare comunque in vacanza. Prima era spendibile solo presso gli alberghi, ora abbiamo allargato e si può spendere anche nelle agenzie di viaggi, in modo più semplice. Non possiamo permetterci di avere risorse non spese, dopo averle stanziate".