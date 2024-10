"Siamo ben consapevoli che tutti i test hanno un margine di errore, ma l'alternativa è il nulla, non fare filtri". Lo ha detto il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, ad 'Agorà', sui Rai3.

"Entro il 3 – ha spiegato il Governatore - dovremo fare questo accordo con il governo e cerchiamo un'intesa su questo modello fino all'ultimo", ovvero sul certificato di negatività, ma qualora non si trovasse un accordo "avremo un sistema di controlli più articolato che prevede la registrazione all'ingresso e su una piattaforma e un questionario che ci serve per capire dove concentrare maggiori controlli".

Il presidente ha nuovamente chiarito che il test di negatività su cui la Regione Sardegna crede "non significa mettere barriere, né creare discriminazioni ma solo insieme adottare filtri che ci consentano la tutela della salute contemperata con la giusta esigenza di una riapertura". Per il governatore, "la vicenda è stata strumentalizzata e mistificata contro ogni logica, la nostra è una proposta di buon senso sulla quale siamo disponibili a ragionare". "Vogliamo ospitare - dice ancora - il turismo con plus in più".