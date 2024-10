Dura presa di posizione di Psd'Az e Lega sulla vicenda del caro traghetti. I consiglieri Giovanni Satta, Giagoni, Mula, Saiu, Lancioni, Canu, Schirru, Ennas, Maieli, Manca, Usai, Mele e Piras hanno, infatti, chiesto la convocazione straordinaria del consiglio regionale alla presenza dei parlamentari sardi.

Un appello, a detta dei Consiglieri, “Per la difesa del diritto dei sardi alla continuità territoriale e per impedire un ulteriore salasso, che suona come una beffa amara e insopportabile per il popolo sardo. Il consiglio regionale e la giunta regionale devono imporre al governo nazionale di non far pesare sui sardi un aggravio di costi che determinerebbe un isolamento ancora maggiore”.

“L'ulteriore saccheggio – concludono – che si vuole perpetrare ai danni dei sardi può e deve diventare l'occasione per dare inizio a una stagione di lotta da portare avanti con unità e determinazione, con azioni di protesta e mobilitazioni di piazza che vedano coinvolte le istituzioni tutte, a partire dai Sindaci, i Parlamentari sardi, le organizzazioni e associazioni di categoria e la società civile”.