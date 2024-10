“Ho appreso la notizia che presso la farmacia territoriale di Cagliari, ubicata presso l'Ospedale Binaghi, i pazienti talassemici non stanno ricevendo i farmaci come Desferal, e da circa quattro settimane nemmeno siringhe per microinfusore e aghi dei quali necessitano”.

A pronunciare queste parole della Consigliera regionale del Movimento Cinque Stelle, Carla Cuccu, che ha presentato, a riguardo, una nuova interrogazione al Presidente della Regione, Christian Solinas, e all’assessore regionale all’Igiene e Sanità, Mario Nieddu.

“Ho appreso la notizia che presso la farmacia territoriale di Cagliari, ubicata presso l'Ospedale Binaghi, i pazienti talassemici non stanno ricevendo i farmaci come Desferal, e da circa quattro settimane nemmeno siringhe per microinfusore e aghi dei quali necessitano. Ho inoltre saputo del probabile trasferimento della farmacia territoriale di Cagliari presso l'Ospedale Oncologico Businco”, ha aggiunto l’esponente pentastellata.

“I pazienti in trattamento – queste ancora le sue parole – hanno diritto alla continuità terapeutica quale declinazione del diritto alla salute riconosciuto dall'articolo 32 della nostra Costituzione e quindi il sistema sanitario ha l'obbligo giuridico di garantire tale diritto. Gli scopi di questa interrogazione sono mirati a conoscere i motivi della mancata erogazione dei farmaci e dispositivi ai pazienti presso la farmacia territoriale di Cagliari, per capire come si intenda affrontare la problematica in oggetto per evitare che possa ripresentarsi in futuro, se si intenda realmente trasferire la farmacia territoriale di Cagliari presso l'Ospedale Oncologico Businco e in caso affermativo sapere le motivazioni poste alla base di tale decisione”.