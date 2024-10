“A inizio mese ho chiesto le dimissioni dell’assessore regionale dei Trasporti, Giorgio Todde, e oggi, dopo la notizia appresa, ribadisco la mia richiesta: assolutamente non adatto a ricoprire questo ruolo, così importante e strategico. Discorso identico per il presidente Solinas”.

Lo afferma la deputata del Movimento 5 stelle Paola Deiana che commenta la vicenda riportata oggi dalla stampa. Una signora di Olbia, operata di tumore, che può viaggiare su una barella solo in aereo, per tornare a casa è costretta a pagare 9200 euro per l’aeroambulanza. Questo perché il bando regionale che ha assegnato le tratte della continuità territoriale a Volotea non ha previsto il servizio per i malati in barella. “Questo bando dovrebbe garantire il diritto dei sardi alla piena mobilità? Avrebbe dovuto limitare al massimo i disagi per gli utenti, così come riferito da questa Giunta? È inconcepibile – sottolinea la parlamentare - che quando si lavora a un bando, che quando si assegna un servizio vitale per i sardi, non si pensi a offrire il massimo anche per chi per motivi di salute è costretto a farsi curare fuori. Un fatto gravissimo che non si può accettare e su cui la Regione deve intervenire”.

“L’assessore Todde oggi parla del nuovo bando che scatterà a maggio e che contemplerà barelle a bordo, cani e minori non accompagnati, ma io mi chiedo, nel frattempo, i cittadini sardi fragili, come la signora di Olbia, cosa e come faranno a spostarsi?”, conclude Paola Deiana.